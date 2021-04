Spezia-Inter, Galante (Inter TV): “Bel gioco? Rido quando sento criticare la squadra di Conte”

L'ex difensore nerazzurro a pochi minuti dal calcio d'inizio

L' Inter tra pochi minuti scende in campo contro lo Spezia . Sarà una gara molto importante, dove i nerazzurri cercheranno i tre punti per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto. Un ex della Beneamata, Fabio Galante , è stato raggiunto dai microfoni di Inter TV. L'ex difensore ha analizzato quella che sarà la sfida di stasera e non solo.

DIFESA A 3 O A 4 -"I numeri li lascio ai giornalisti. Se adesso l'Inter giocasse le coppe, sicuramente farebbe molto meglio di quanto fatto ad ottobre. Ora è difficile giocare contro di loro. Mi viene da ridere quando sento chi dice che non gioca bene: se guardi i gol, sono tutte azioni provate in allenamento. A 3 o a 4 non cambia, se in settimana si lavora bene si vince comunque. L'importante è che tutti sanno cosa fare, come si vede durante le partite. Lautaro, Lukaku, Barella, Hakimi: sono tutti consapevoli del proprio ruolo".