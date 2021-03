Serie A – Aspettando l’Inter, il Milan vince a Verona e accorcia: la classifica aggiornata

Dopo la sconfitta scampata solo all’ultimo minuto contro l’Udinese nello scorso turno per via del rigore trasformato da Kessié che ha regalato un punto al suo Milan, quest’oggi i rossoneri al Bentegodi contro il Verona sono tornati alla vittoria. Un successo che riporta momentaneamente la squadra di Stefano Pioli a -3 dall’Inter, in attesa ovviamente che i nerazzurri scendano in campo domani sera contro l’Atalanta per il monday night della 26esima giornata di Serie A.

Per il Milan sono andati a segno questo pomeriggio Krunic e Dalot, entrambi al primo gol in Serie A con la maglia rossonera. Tre punti che tengono ancora a distanza la Juventus, sotto di quattro lunghezze rispetto al secondo posto e con una partita ancora da recuperare contro il Napoli. In attesa del match di domani sera tra Inter e Atalanta, andiamo a vedere come è cambiata la classifica di Serie A dopo gli incontri di questo turno:

