Serie A – Il Torino perde a Crotone e Rincon si fa espellere: salterà l’Inter

Piove letteralmente sul bagnato in casa del Torino che sta vivendo nelle ultime settimane uno dei momenti più complicati negli ultimi anni. La formazione di Davide Nicola, dopo aver saltato le ultime due partite a causa dei numerosi calciatori positivi al Covid-19, è tornata in campo questo pomeriggio contro il Crotone ma con una rosa ancora penalizzata da diverse importante assenze. A queste, in vista del match di domenica prossima contro l’Inter, momentaneamente se ne aggiunge anche un’altra.

Si tratta di Tomas Rincon, espulso difatti negli ultimi secondi di gara per doppia ammonizione. Il centrocampista venezuelano non sarà dunque a disposizione contro l’Inter, che dovrà giocare invece domani sera contro l’Atalanta nel monday night della 26esima giornata. Una partita nera questo pomeriggio per il Torino di Nicola che contro il nuovo Crotone di Serse Cosmi è uscito pure sconfitto per 4-2, rimanendo ancorato al terzultimo posto in classifica.

