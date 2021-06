Serie A, partite in streaming su Dazn: ecco il prezzo dell’abbonamento

Ecco il prezzo dell'abbonamento a Dazn

A partire dalla prossima stagione e per i prossimi tre anni, il colosso dello streaming Dazn trasmetterà tutto il campionato di Serie A. L'emittente inglese avrà in esclusiva 7 match, mentre le restanti 3 partite saranno in co-esclusiva. Dazn trasmetterà inoltre la Liga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici proprio dell' Inter e del Milan .

A partire dal 1 luglio, l'abbonamento di DAZN avrà un prezzo di 29,99 euro al mese, mentre per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Come di consueto, sarà possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti.