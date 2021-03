Novanta minuti sofferti per l’Inter, in grado di centrare comunque tre punti pesantissimi in classifica, superando il Torino grazie alle reti di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che hanno reso vano il gol del momentaneo pareggio granata firmato da Antonio Sanabria (e macchiato da dubbi riguardanti la regolarità).

La formazione di Antonio Conte consolida il suo primato. Di seguito risultati e classifica:

