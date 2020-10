Shakhtar-Inter, Biasin: “Ci sono mancati i cambi, determinazione e culo. E pure un rigore”

Mastica amaro Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso nerazzurro, dopo lo 0-0 rimediato dall’Inter contro lo Shakhtar. Come di consueto ha commentato al triplice fischio finale la partita che la squadra di Conte non è riuscita a portare a casa, anche a causa della sfortuna.

Ecco le sue parole: “Partita dominata. Handanovic in vacanza. Traverse. Gol sbagliati da un metro. Un rigore non dato. Tanta pressione. E un solo punto. Sono mancate 3 cose: i cambi, un pizzico di determinazione in più e il culo. Non necessariamente in quest’ordine”.

