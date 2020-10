Shakhtar-Inter, Pistocchi: “Su Lukaku fallo evidente da rigore! Solo un punto ma quante occasioni”

Tante occasioni nel primo tempo, un paio clamorose nel secondo che però è stato sicuramente giocato in maniera meno intensa dall’Inter. I nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk ed ora la strada nel gruppo B si fa sicuramente in salita.

Subito dopo il fischio finale sul suo account Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi ha detto la sua, soprattutto sul contatto dubbio in area di rigore con Romelu Lukaku protagonista: “L’Inter porta a casa solo un punto dopo aver dominato la partita nel gioco e nelle occasioni, con tante palle gol sprecate, due traverse e un evidente fallo da rigore su Lukaku non visto dal mediocre arbitro bulgaro Georgi Kabakov, esordiente in Champions League”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<