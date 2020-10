Shakhtar-Inter, de Vrij (Sky): “Delusione per il risultato, ora cerchiamo di vincere con il Real Madrid”

Secondo pareggio consecutivo dell’Inter in Champions League e girone che si complica leggermente per la squadra di Antonio Conte. Nonostante la partita nettamente dominata e giocata difatti in una sola metà campo, la formazione nerazzurra non riesce a scardinare la linea difensiva dello Shakhtar Donetsk piuttosto solida e quasi impenetrabile. Dopo le due traverse colpite nel primo tempo e la rete mangiata a porta vuota da Lautaro Martinez, nella ripresa l’Inter non riesce a mettere in atto l’assalto finale e perde la grande occasione di raggiungere la vetta del gruppo B.

Al termine dell’incontro, Stefan de Vrij ha parlato su Sky Sport di possibili rimpianti del match: “E’ un peccato che non siamo riusciti a vincere, eravamo qui per questo. Abbiamo avuto le occasioni, c’è delusione per il risultato. D’altra parte non abbiamo preso gol, se non riesci a vincere bisogna pareggiare. Sapevamo che sarebbe stata un’altra partita rispetto ad agosto, ma la prestazione c’è stata. E’ mancato il gol e lo abbiamo cercato, loro hanno difeso in tanti ed hanno fatto bene senza creare nessuna occasione. Real Madrid? Dobbiamo cercare di vincere anche contro una grande squadra come il Real. Guardiamo avanti, queste prime due partite sono andate, siamo qua e cerchiamo di vincere le prossime”.

