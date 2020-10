Shakhtar-Inter, Bastoni (Sky): “Quando non si riesce a vincere è importante non perdere”

Ai microfoni di Sky si è presentato Alessandro Bastoni al termine della partita contro lo Shakthar Donetsk terminata 0-0.

“Meritavamo noi per quanto si è visto in campo, ma purtroppo dobbiamo accettare questo risultato. Quando non si vince è importante non perdere e inoltre non abbiamo subito gol per la seconda partita consecutiva. Peccato perché loro hanno battuto il Real Madrid e noi siamo stati molto bravi a venire qui e imporre il nostro gioco”.

“Con questo pareggio a noi non cambia nulla: andremo a Madrid a fare la nostra partita per vincere, come sempre. Oggi abbiamo colpito due traverse, anche la sfortuna ci ha messo i bastoni tra le ruote; però sono molto soddisfatto della solidità difensiva”.

