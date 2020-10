Shakhtar-Inter, Conte: “Felice di Lautaro e Lukaku. 5-0 di agosto? Abbiamo raggiunto la perfezione ma dimentichiamolo”

Antonio Conte, alla vigilia della sfida di Champions League in programma domani contro lo Shakhtar Donetsk, come di consueto si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Al suo fianco Lautaro Martinez.

– La LuLa: “Sia Lukaku che Lautaro Martinez hanno fatto delle cose straordinarie. Possono migliorare e diventare ancora più importanti per la squadra. Prima di fare paragoni a livello europeo con altri calciatori, penso che sia molto importante vincere qualcosa. Quando vinci la vittoria in una competizione ti aiuti a ritagliarti un posto tra i migliori. Sia Lukaku sia Lautaro Martinez, essendo ragazzi giovani, hanno davanti a loro un grande percorso, ora devono cercare di vincere qualcosa di importante”.

– Il 5-0 in EL: “Non si possono fare dei paragoni con quella partita di agosto, lì siamo stati perfetti. L’abbiamo rivista e ci siamo resi conto di aver sfiorato la perfezione sia in fase di possesso sia in fase di non possesso. Lo Shakhtar è molto forte, hanno giocatori brasiliani di qualità e bravi nelle ripartenze. Non si va per caso a fare tre gol col Real Madrid. Ci auguriamo domani di fare una buona gara, di cercare di mettere in pratica quello che abbiamo preparato”.

– Inter più europea: “Stiamo riguadagnando una dimensione europea, grazie anche al bel percorso dello scorso anno che ci ha portato esperienza. Bisogna continuare su questa strada e con il nostro gioco. Dobbiamo fare la partita, aggredire l’avversario e difendere alto. A volte ci esce di più altre meno ma la mentalità che voglio dai ragazzi è questa. Dobbiamo guardare a noi stessi, non voglio in campo una squadra passiva. Dobbiamo sempre avere voglia di fare la partita e portare in campo ciò che proviamo durante la settimana”.

– L’analisi dell’avversario: “Abbiamo visto diverse partite, come immagino abbiano fatto loro con noi. Sono forti, è una realtà europea e perciò gli faccio i complimenti. Trovano sempre calciatori forti. La ricordo ai tempi della Juventus, allora aveva tanti giocatori che oggi giocano al top in Europa. Ci giocheremo la partita con le nostre armi”.

