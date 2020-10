Shakhtar-Inter, Lautaro: “Qui sono felice. La mia reazione contro il Genoa? Non ho giocato come volevo”

Al fianco di Antonio Conte è toccato a Lautaro Martinez presenziare nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in programma domani tra Shakhtar Donetsk e Inter.

Ecco le sue parole: “Lavoro ogni giorno per dare il massimo. Futuro? Devo migliorare, sono contento all’Inter e sono felice. Voglio mandare questa squadra il più in alto possibile. Non so cosa succederà ma oggi sono felice qui all’Inter, ringrazio i tifosi per tutto l’affetto e tutta la gente che ogni giorno mi è vicina”.

La rabbia dopo il cambio contro il Genoa: “Non ho fatto la partita che volevo, l’emozione fa reagire certe volte così. Oggi sono contento e pronto per giocare al massimo”.

