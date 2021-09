Shakhtar-Inter, Inzaghi: “Lo 0 a 0 è il risultato più strano”

Le parole del tecnico nel post partita

Pietro Magnani

Simone Inzaghi, al termine della partita di Champions League della sua Inter contro lo Shakhtar Donetsk, è stato intervistato da Sky. Queste le parole del tecnico, che ha analizzato così il match:

"Abbiamo affrontato una squadra in salute che gioca bene. Ha avuto tanto palleggio, in alcuni momenti molto bene solo che noi abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni: la traversa, il portiere e alcune chance sciupate. Potevamo vincere la gara".

"Lautaro e Dzeko? Si sono sacrificati, hanno fatto una grande gara. Correa e Sánchez cominciano a stare bene. Siamo stati bravi a portare a casa il pareggio. Come vedo il punto? Avremo la partita di ritorno. Noi dovevamo vincere ma ora avremo il doppio incontro con lo Sheriff".

In conferenza il tecnico ha poi aggiunto: "Penso che lo 0 a 0 sia il risultato più strano dopo la partita. Abbiamo avuto tante occasioni, così come loro. Sono una grande squadra allenata bene da De Zerbi. Il girone per ora è molto equilibrato. Bisogna vedere i prossimi due incontri con lo Sheriff cosa ci dirà prima del ritorno con lo Shakhtar".

A Inter Tv ha poi dichiarato: "sono una squadra insidiosa e abbiamo avuto solo un giorno e mezzo per prepararla. meglio pareggiarla che perderla. Abbiamo comunque fatto una buona partita di sacrificio, poi purtroppo siamo stati sfortunati tra traversa e parate. Non abbiamo preso goal ed è una buona notizia. Credo ormai sia destino fare 0 a 0 qui per l'Inter".