I Top&Flop di Shakhtar-Inter: immenso Skriniar, Dzeko si inceppa

L'Inter di Simone Inzaghi non sfrutta l'occasione per rialzare la testa in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. In quello che sembra il remake dello scorso anno, i nerazzurri sprecano almeno 4 nitide occasioni da goal, complice un grande Pyatov, e colpiscono una trasversa. Soffrono anche molto di più il palleggio degli ucraini e rischiano più volte, specie nel secondo tempo, di andate addirittura sotto. La situazione in classifica ora, specie dopo la clamorosa vittoria dello Sheriff in casa del Real Madrid, è già parecchio delicata. Ecco i Top&Flop di Passione Inter.