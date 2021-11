Sheriff-Inter (1-3) nerazzurri secondi nel girone: calendario e classifica aggiornata

I nerazzurri vincono anche al ritorno

L'Inter di Simone Inzaghi vince con merito una partita dominata contro lo Sheriff, battendo anche in trasferta per 3 a 1 i moldavi. In goal per i nerazzurri Brozovic, Skriniar e Sanchez. Ora l'Inter è seconda nel girone dietro al Real Madrid e può concentrarsi sul Derby di domenica contro il Milan. Ecco la classifica dei gironi aggiornata ed il calendario dei nerazzurri.