Sheriff-Inter, le PAGELLE: Brozovic sontuoso, Vidal prestazione maiuscola

Come stanno giocando i nerazzurri in campo?

DE VRIJ 6 - Brividi su una sua uscita sbagliata ma per il resto prestazione di livello come al solito. (dall'85' RANOCCHIA S.V. )

DARMIAN 6 - 45 minuti sufficienti da parte sua. Si fa vedere davanti e si propone come sempre con convinzione. Prende un giallo sul finale del primo tempo. E così paga la tassa "Inzaghi" (dal 46' DUMFRIES 6 - Entra per sostituire l'ammonito Darmian. Qualche galoppata qua e là e niente più. )

DIMARCO 6 - Non è esplosivo come in altre occasioni ma sbaglia poco. Prestazione che non rimarrà nella mente dei tifosi nerazzurri (dal 64' PERISIC 6 - Entra con la solita qualità. Litiga per un attimo con Inzaghi perché il tecnico voleva che buttasse fuori la palla per i cambi.)