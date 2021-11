I Top&Flop di Sheriff-Inter: Brozovic straordinario, Vidal gladiatore

Solo promossi nella partita di ieri

SHERIFF-INTER

Ottima prestazione dell'Inter contro la mina vagante Sheriff. I nerazzurri dominano la partita e solo sfortuna e imprecisione negano un risultato ben più rotondo. Le sole reti di Brozovic, Skriniar e Sanchez infatti, non spiegano appieno la prestazione sontuosa degli uomini di Inzaghi su un campo ostico. Ora l'Inter è seconda nel girone con 7 punti, a due lunghezze dal Real Madrid, capolista con 9. Vista la grande partita, in questa occasione non ci saranno bocciati e di conseguenza "Flop".