LIVE – Sheriff-Inter in diretta! Segui la cronaca su Passione Inter

Segui in diretta su Passione Inter la quarta giornata di Champions League dei nerazzurri

Giornata importantissima per l'Inter in Champions League chiamata alla complicata trasferta contro lo Sheriff Tiraspol. In caso di successo, infatti, la formazione di Simone Inzaghi potrebbe già agganciare il secondo posto del gruppo D aggiustando momentaneamente la propria classifica, così da presentarsi con maggiore sicurezza negli ultimi due impegni del girone contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Dal fischio d'inizio delle 21.00, potrete seguire su Passione Inter la cronaca in diretta del match tra Sheriff e Inter.