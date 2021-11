Sheriff-Inter, Ausilio (Sky): “Conte e i nostri big? Non abbiamo paura, a gennaio nessuna cessione”

Le parole dei protagonisti

"Che partita mi aspetto? È una partita difficile come tutte le gare di Champions. Anche lo Sheriff ha dimostrato di meritare i punti guadagnati. Serve la migliore Inter per portare a casa i tre punti".

CONTE E I BIG NERAZZURRI -"Conte? Onestamente non l'ho sentito perché è stata una cosa veramente veloce. Posso solo augurargli il meglio. I nostri big? Non ho paura che li tocchi perché conosco le nostre idee. Posso dire che a gennaio non ci saranno cessioni, a luglio poi vedremo. Ma tutte le mosse quest'estate saranno in ottica di rinforzare l'Inter".