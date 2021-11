CdS – Supercoppa Italiana, ultimo tentativo per l’Arabia Saudita: finale il 22 dicembre?

L'ad della Lega, De Siervo, si trova a Ryad: risalgono le quotazioni per la Supercoppa Italiana

Meno di una settimana fa sembrava fatta per San Siro. Ma oggi, il Corriere dello Sport riporta la notizia secondo cui l'ad della Lega, Luigi De Siervo, sia a Ryad: un viaggio che fa risalire le quotazioni per una finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita il 22 dicembre. La Lega aveva individuato l'alternativa (il 12 gennaio a San Siro) ma, siccome i due club spingono per una finale all'estero (in un mercato ricco di investitori e per incassare 3,5 milioni di euro a testa), sono in corso da giorni delle riunioni per un ultimo tentativo.