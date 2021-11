TS – Eriksen all’Ajax e Onana all’Inter? Il possibile scenario di gennaio senza l’ok dei medici

Un ritorno in campo in Italia, di Eriksen, sembrerebbe essere sempre più difficile

Su questo tema bisogna essere cauti, sia per rispetto ad Eriksen sia perché la situazione è in continua evoluzione. Allo stato attuale delle cose, però, il danese sembra essere sempre più lontano dal ritorno in campo, perlomeno in Italia. Il defibrillatore cardiaco impiantato ad Eriksen potrebbe non poter essere rimosso: nuovi controlli a metà dicembre potranno far chiarezza in tal senso, ma la sensazione è che anche l'Inter metta in conto (senza fretta e senza pressione) una rescissione di contratto con l'ex Tottenham e Ajax.