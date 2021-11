GdS – Le probabili formazioni di Sheriff-Inter: Vidal in Champions, Calha nel derby

Le probabili scelte di Simone Inzaghi per l'impegno europeo

A meno di 12 ore dal calcio d'inizio di Sheriff-Inter, Simone Inzaghi ha le idee chiare sulla formazione che scenderà in campo nella quarta giornata dei gironi di Champions League. In pratica saranno gli stessi undici dell'andata, ad eccezione dell'inserimento di Darmian dal 1' a scapito di Denzel Dumfries.

A centrocampo ci sarà quindi di nuovo titolare Arturo Vidal. Il tecnico piacentino, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe puntare sul cileno per l'impegno europeo. Calhanoglu in panchina pronto, da ex, per il derby contro il Milan di domenica sera (ore 20.45). Di seguito le probabili formazioni: