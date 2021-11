Milan-Inter, designato l’arbitro del derby! I precedenti con le due squadre

Domenica prossima nerazzurri e rossoneri si sfideranno in uno scontro diretto di vitale importanza

Pochissimi minuti fa sono state rese ufficiali le designazioni della giornata di Serie A numero 12, nella quale a rubare la scena sarà chiaramente il derby della Madonnina tra Milan ed Inter. A dirigere la sfida di San Siro in programma domenica sera alle 20.45, sarà Daniele Doveri, alla sua terza stracittadina milanese in carriera. Il fischietto romano sarà coadiuvato nei 90 minuti dagli assistenti Passeri e Costanzo, mentre Pezzuto farà da quarto uomo. Irrati designato poi al Var, con Vivenzi Avar.

Un match particolarmente delicato non solo per la situazione di classifica delle due formazioni che amplifica una rivalità già molto accesa tra le due tifoserie, ma soprattutto a causa delle polemiche arbitrali delle ultime due settimane che hanno coinvolto soprattutto Inter e Milan. Guardando i precedenti con le due squadre, sarà la 23esima volta in carriera che Doveri incrocerà in campo le due formazioni, dopo aver già diretto tra l'altro due derby negli ultimi anni