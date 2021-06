Inter, Skriniar: “Futuro? Voglio restare. Conte via? L’ho saputo in Slovacchia”

Così il difensore slovacco dal ritiro della sua Nazionale

Lo Scudetto è il passato, gli Europei sono il presente mentre il futuro, ecco, a quello non c'è bisogno di pensare: perché Milan Skriniar vuole rimanere all'Inter, e a cristallizzare questa certezza ci sono le parole del diretto interessato, in occasione di un'intervista rilasciata a Futbal Pravda. Così Skriniar: "Non affronto questo problema ora. Voglio restare all'Inter, difendere il mio titolo. E nelle prossime settimane mi concentrerò sull'Europeo. Le informazioni sul mio trasferimento sono solo rumore che non mi disturba, non mi distrae".