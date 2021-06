Emerson Royal chiude le porte al mercato: “Barcellona un sogno diventato realtà”

Il calciatore ora si sta preparando per la Copa America con il Brasile

Pare che, la notizia, l'Inter l'avesse già ricevuta ieri: la notizia è quella di Emerson Royal che rimane al Barcellona, club in cui si è trasferito proprio nel corso di quest'estate dopo che i blaugrana hanno esercitato l'opzione d'acquisto dal Betis Siviglia per il calciatore. Oggi, però, la notizia è stata in qualche modo ufficializzata anche dallo stesso giocatore, con una storia sul proprio profilo Instagram, poi rilanciata anche dal quotidiano spagnolo Marca.