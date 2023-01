Skriniar, finito il tempo degli appalusi: la tifoseria pronta a fischiarlo

Skriniar sarà molto probabilmente assente oggi a San Siro contro l' Atalanta , ma il suo nome risuonerà comunque nell'aria. I tifosi dell' Inter , infatti, sono infastiditi e arrabbiati per come sta dicendo addio.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport , che sottolinea come non abbia importanza l'esito della trattativa con il PSG : Skriniar ha già rotto il legame con l'Inter. I tifosi vedono nel suo atteggiamento una mancata riconoscenza e chiarezza.

In ogni caso, in questi mesi di trattativa, Skriniar si è comunque allenato con serietà e ha giocato con concentrazione Se rimanesse, dovrebbe giocare, nonostante i mugugni e la contestazione del pubblico. Di sicuro, l'Inter non gli darà più la fascia di capitano .

Se Skriniar non dovesse lasciare Milano in quest ore, la gestione dei suoi prossimi, ultimi mesi in nerazzurro diventerebbe un caso spinoso e anche molto scomodo per Simone Inzaghi.