Sky – Conte ritrova Hakimi ad Appiano. Lukaku&Co in attesa: domani l’esito dei tamponi

Achraf Hakimi è tornato a calcare i campi della Pinetina. Come riportato da Sky Sport l’ex Real Madrid è stato l’ultimo dei Nazionali a riunirsi con Handanovic, Padelli, Ranocchia, Darmian, Brozovic e Pinamonti.

Tutti gli altri invece sono in attesa del tampone eseguito nella giornata di oggi. Se non dovessero esserci altri imprevisti, Conte avrà a disposizione l’intera truppa solo domani, alla vigilia del derby. Fatta eccezione per i positivi e Vecino, fermo ai box.

