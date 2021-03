Social – La nuova provocazione di Conte: “Oltre un minuto di possesso, 10 calciatori coinvolti e conclusione in porta”

Dopo aver confrontato due azioni molto simili andate in scena la prima oltre una settimana fa contro il Milan e la seconda nella scorsa stagione in Champions League contro il Barcellona, Antonio Conte è tornato a postare un nuovo video su Instagram per esaltare innanzitutto il gioco della sua Inter, ma anche per sottoporre ai tifosi nerazzurri nuovamente la fatidica domanda: “Cos’è per voi questo? Tiki taka? Calcio verticale? O… una via di mezzo?”.

In questa occasione l’allenatore leccese ha preso in considerazione una delle tante manovre ben sviluppate dai suoi ragazzi nel corso del primo tempo di ieri contro il Genoa, con un lungo possesso palla iniziato sulla linea dei difensori con l’arretramento di Marcelo Brozovic e proseguito sulla catena di sinistra dopo lo sbocco trovato da Christian Eriksen, fino ad arrivare alla combinazione tra gli attaccanti e l’appoggio di Barella per la conclusione velenosa di Lautaro Martinez verso lo specchio della porta. Questo il video: