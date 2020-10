Social – Coronavirus, la conferma di Gagliardini: “Grazie per i tanti messaggi, sto bene. Ci vediamo a San Siro”

Nell’ultimo giro di tamponi effettuato in casa Inter, dai risultati arrivati nella giornata di ieri, anche Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan – come sappiamo – sono risultati positivi al coronavirus. Il centrocampista italiano pochi minuti fa ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram, confermando difatti la veridicità della notizia. Il calciatore dell’Inter ha voluto ringraziare l’enorme affetto dei tifosi che nelle ultime ore lo hanno inondato di messaggi.

In questo momento, come specificato dal messaggio diffuso sui propri social, Gagliardini si trova in isolamento in attesa di guarire del tutto. Anche lui, come gli altri tre compagni, è per fortuna asintomatico e potrà regolarmente tornare ad allenarsi solamente in seguito ad una serie di tamponi che avranno dato esito negativo. Questo il suo ringraziamento ai tifosi: “Ciao a tutti! Grazie per i messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento! Ci vediamo presto a San Siro”.

