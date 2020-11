Social – Gioia Eriksen, segna ed annuncia la nascita di un figlio. Poi scherza su un curioso precedente

Christian Eriksen sarà nuovamente papà: ad annunciarlo lo stesso calciatore dell’Inter, con un post pubblicato sul proprio profilo social dopo la partita disputata con la sua Danimarca contro l’Islanda. Dopo aver trovato il gol su calcio di rigore, infatti, il giocatore nerazzurro ha esultato con il pallone sotto la maglietta, emulando il pancione.

Nel post in cui ha confermato la lieta notizia, Eriksen ha scherzato assicurando ai tifosi danesi una migliore organizzazione. In occasione della nascita del primo figlio, il giocatore nerazzurro aveva infatti lasciato il ritiro della Nazionale a pochi giorni dal Mondiale per assistere la compagna: