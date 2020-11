TS – Handanovic non è più insuperabile: l’Inter punta al rinnovo ma studia Radu. Preoccupa un dato

Quale sarà il futuro di Samir Handanovic? È una domanda cui ha provato a rispondere l’edizione odierna di Tuttosport, che ha fatto il punto sulla situazione del portiere sloveno. L’estremo difensore nerazzurro ha un contratto in scadenza nel 2021, ma da settembre c’è un accordo con l’Inter per allungarlo di un’altra stagione.

L’intesa non è stata ancora ufficializzata, ma Handanovic difenderà i pali dell’Inter anche durante la prossima stagione. Sempre che la società nerazzurra non scelga di cambiare strategia in corsa: da questo punto di vista molto dipenderà dal percorso di Ionut Radu, richiamato a Milano dopo l’esperienza al Genoa per crescere alle spalle del portiere sloveno.

Questo perché nel campionato in corso Handanovic non è mai stato quel Batman visto nelle passate stagioni: l’Inter infatti ha subito 22 tiri in porta, incassando ben 11 gol. Una percentuale del 50%, in cui c’è senza dubbio la complicità della retroguardia ballerina, ma che non può non aprire qualche riflessione interna alla società.

