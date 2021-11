Social – Il post Instagram durissimo di Mourinho sul rigore ripetuto dalla Juve

Lo Special One: "Uno doveva essere ripetuto, l'altro no. Indovina quale"

É un José Mourinho on fire. Dopo le polemiche di Roma-Milan, dove il tecnico portoghese ha apertamente detto: "Preferisco non rispondere alle domande perché altrimenti domenica non sarò in panchina", è tornato con una nuova polemica. Questa volta si tratta della Juventus, o meglio, del confronto con un episodio capitato ai bianconeri. Lo Special One si riferisce al rigore ripetuto ieri sera, in Champions League, dalla Juventus contro lo Zenit dopo che Dybala aveva sbagliato la conclusione dal dischetto. L'arbitro ha però ordinato la ripetizione del calcio di rigore visto che c'era stata un'invasione in area di rigore dei giocatori durante l'esecuzione.