Vidal rivela il proprio futuro: “A fine stagione valuteremo le opzioni”

Addio già scritto con l'Inter

In una diretta con i followers sul proprio profilo Instagram infatti, il cileno ha rivelato, riguardo al proprio futuro: "Andare a giocare in Premier League? Devo dire la verità, l'occasione in passato c'è stata, ma non si è mai concretizzata. Il percorso che ho fatto in Europa comunque è stato buono, sono soddisfatto e non mi lamento. Comunque ho ancora tempo, vedremo come andrà quest'ano. A fine anno vedremo come si evolverà il tutto, tireremo le somme e vedremo quale sarà la mia prossima destinazione. Intanto però quest'anno combatterò con tutto me stesso per l'Inter".