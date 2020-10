Social – Inter, nostalgico Zenga: “Avevo bisogno di rivivere le emozioni del passato”

Dopo gli ultimi mesi trascorsi sulla panchina del Cagliari, Walter Zenga non è stato riconfermato dal presidente Giulini che ha invece pensato ad Eusebio Di Francesco per sostituirlo per la nuova stagione. L’ex storico portiere appartenente alla storia dell’Inter, evidentemente giù di morale, ha scelto di postare una foto sui propri social che rievoca i bei ricordi in maglia nerazzurra, per cercare di trovare confronto nelle emozioni provate in passato. Il tecnico ha infatti ammesso di ritrovarsi in un periodo complicato a livello personale.

Questo il post su Instagram condiviso da Zenga: “Non amo postare cose del passato perché il passato non torna più , ma ci sono momenti belli , felici di gioia vera che non possono essere cancellati specialmente quando sei un po’ giù .. ecco avevo bisogno di questo adesso, di provare le stesse emozioni intense che questa foto mi da. La mia espressione la mia passione la mia forza tutte racchiuse in un numero 473 come le presenze con la maglia nerazzurra, la mia vita , la mia storia..”.