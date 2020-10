Sky – Asamoah non è più un calciatore dell’Inter: contratto rescisso ufficialmente

Come anticipato nel corso della giornata odierna, Kwadwo Asamoah ha rescisso una volta per tutte il proprio contratto con l‘Inter. L’esterno ghanese, fuori dai piani del club ormai da tempo in seguito a numerosi infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi nell’ultima stagione, con ogni probabilità riceverà anche una buonuscita da 1,5 milioni di euro da parte della società nerazzurra, a fronte di un contratto da 3 milioni netti in scadenza nel giugno 2021.

Secondo quanto riportato pochissimi minuti fa da Sky Sport in diretta, la risoluzione del contratto di Asamoah con l’Inter sarebbe già ufficiale. Il calciatore, che nel corso degli ultimi giorni è stato accostato soprattutto a Sampdoria, Genoa e Sassuolo, sarà dunque libero di firmare a costo zero da svincolato anche oltre la scadenza del mercato fissata per questa sera alle ore 20.00. Tra i vari club già citati, i blucerchiati restano in vantaggio per l’ingaggio dell’ex Juventus.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<