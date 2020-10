Di Marzio: “Nainggolan rimane all’Inter. Moses bloccato da Zhang, resta una sola operazione in piedi”

Sembra essere virtualmente chiuso il mercato in entrata dell’Inter, con qualche minuto di anticipo rispetto alla scadenza per i trasferimenti in Italia fissata per le 20.00. Come riferito da Gianluca Di Marzio in diretta per Sky Sport, il club nerazzurro non ha intenzione di chiudere altre trattative in quest’ultimissimo scorcio di calciomercato, ma presumibilmente metterà a segno un’altra sola operazione in uscita. Si tratta della cessione in prestito di Joao Mario allo Sporting CP, mentre Radja Nainggolan – sfumato il ritorno al Cagliari – va oramai verso la permanenza in maglia nerazzurra.

Questo il riassunto del giornalista, che svela un retroscena sull’interesse dell’Inter per Victor Moses: “Non ci sono margini per Nainggolan, rimane all’Inter. L’Inter sta chiudendo Joao Mario in prestito allo Sporting. Ha provato Moses senza ottenere l’ok della società, il giocatore non è mai stato vicino all’Inter per via del no di Zhang. Si è provato lo scambio Pinamonti-Gervinho, morto sul nascere. Mercato che si basa solo sull’uscita di Joao Mario al momento”.

