Mercato – Inter, salta ufficialmente il ritorno di Nainggolan al Cagliari: tutto rinviato a gennaio

Potrebbe essere una gran bella notizia per Antonio Conte la permanenza di Radja Nainggolan all’Inter. Il centrocampista, dopo giorni di trattative intense tra nerazzurri e Cagliari, rimarrà almeno fino a gennaio a Milano. Nonostante il calciatore volesse tornare in Sardegna per riabbracciare i vecchi compagni con cui la scorsa stagione si era reso protagonista di una buonissima annata, alla fine l’intesa tra le due società non è arrivata.

Il Ninja rimarrà così a disposizione di Conte almeno fino al prossimo gennaio per dare il suo contributo in un reparto di altissimo livello all’Inter. Come riferito dal giornalista Nicolò Schira, non si esclude un nuovo tentativo del Cagliari per Nainggolan in vista della finestra invernale. Questo il punto della situazione: “Fumata nera per Radja Nainggolan al Cagliari. Dopo settimane di contatti e giorni di trattative i due club sono riusciti a trovare la quadra. Il Ninja rimarrà all’Inter. Possibile se ne possa riparlare a gennaio…”.

