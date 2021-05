Social – Conte e Zanetti al ‘Botinero’ con il tovagliolo del 19esimo Scudetto

Volti distesi per allenatore e vicepresidente dopo la conquista dello Scudetto

Si sarà parlato anche di futuro, certo, si sarà parlato anche di quel che sia possibile fare o non fare sul mercato: ma la notizia, qui, se permettete, è anche più frivola, arriva direttamente dal mondo social e non riguarda il campo. Anzi, sì, lo riguarda: in una foto pubblicata dal profilo Instagram ufficiale del Botinero (ristorante milanese aperto da Javier Zanetti), ritraente Conte e Zanetti di fronte all'obiettivo, si vedono i due soggetti tenere in mano dei tovaglioli speciali, celebrativi del diciannovesimo Scudetto vinto quest'anno dall'Inter.