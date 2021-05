Social – Barella gli lancia il pallone autografato, lui se lo tatua: l’aneddoto

Il tutto è avvenuto lo scorso 2 maggio, durante i festeggiamenti per lo Scudetto

C'è un curioso aneddoto riguardante Nicolò Barella e risalente allo scorso 2 maggio, il giorno, cioè, in cui l'Inter, alla luce dell'1-1 tra Sassuolo e Atalanta, vinse lo Scudetto numero diciannove. L'aneddoto è questo: l'Inter, da casa, si laurea campione d'Italia e molti tifosi nerazzurri si riversano in strada. Alcuni di questi, per festeggiare, si recano sotto casa di Barella, il quale decide di uscire a salutarli, lanciando un pallone autografato con la scritta "Campioni". Ebbene: il fortunato ad aver ricevuto il pallone di Barella ha deciso di tatuarselo addosso.