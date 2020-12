Social – L’Inter si prende la rivincita: Lautaro dedica la vittoria agli ultras del Borussia M

Una vittoria per mantenere vive le speranze e per prendersi una bella rivincita contro gli ultras del Borussia Mönchengladbach che la scorsa notte, alle 4 del mattino, hanno creato scompiglio sotto l’hotel che ospitava la squadra nerazzurra.

Fuochi d’artificio, striscioni, coca cola lanciate per impaurire l’Inter. Peccato che tutto ciò non è servito a nulla, anzi forse ha creato l’effetto contrario: la squadra nerazzurra è infatti scesa con garra in campo dal primo all’ultimo minuto. E Lautaro sui social dedica la vittoria proprio a loro:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<