Sommer: “Vogliamo vincere il titolo. Sul mio futuro vi dico che…”

Yann Sommer si racconta ai microfoni di Sport Mediaset in un momento cruciale della stagione nerazzurra. Il portiere svizzero, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, ha aperto una finestra sul proprio futuro senza però distogliere l’attenzione dagli obiettivi immediati, con l’Inter ancora pienamente in corsa su più fronti, tra Coppa Italia e lotta Scudetto.

Le parole del portiere nerazzurro

CHIVU-INZAGHI – “Differenze? Non mi piace fare paragoni. Abbiamo passato dei momenti bellissimi con Simone e adesso con Christian. Chivu è un allenatore che parla tanto con i giocatori, ascolta quello che pensiamo e per noi è molto importante. Dal punto di vista del gioco abbiamo cambiato un po’ rispetto a prima: siamo più verticali“.

OBIETTIVI – “Oggi ci troviamo in una buona situazione: abbiamo lavorato tanto per arrivare fino a qui e adesso ci rimangono 7 partite molto importanti. Coppa Italia e campionato sono due grandi obiettivi di questa stagione in cui vogliamo vincere titoli: vogliamo sia la coppa che lo Scudetto. Ma adesso è molto importante andare passo passo e rimanere concentrati su quello che vogliamo fare bene“.

FALLIMENTI – “L’anno scorso abbiamo fatto una bella stagione: abbiamo perso lo scudetto per un punto ma questo è il calcio. In questo momento non stiamo pensando a finire questa stagione ma siamo concentrati sulla prossima partita. Pensiamo passo per passo e siamo focalizzati su tutti i piccoli dettagli che possono essere fondamentali per noi. Nessuna partita è facile: pensiamo a una per volta e poi vediamo”.

FUTURO – Sono molto contento di giocare qui, per questo club, per questi tifosi, anche lo stadio mi piace tantissimo. Finora ho fatto tre anni all’Inter ed è stato veramente un bel periodo. Poi penseremo a quello che succederà dopo la fine di questa stagione”.

NAZIONALE – Se mi sono pentito di essermi ritirato? Al 100% no. Ci ho pensato tanto prima di prendere quella decisione e alla fine ho scelto così perché era la cosa migliore per me, e per la mia famiglia, in quel momento della mia carriera e della mia vita. Guarderò con piacere la mia ex squadra e farò il tifo per loro da casa“.

COLLEGHI – “In Italia ci sono tanti portieri che mi piacciono tanto. Quest’anno penso che Svilar abbia fatto una bella stagione, o anche Butez del Como e ancora tanti altri. Anche in generale è difficile perché dipende molto dai momenti, ora direi che mi piace tanto Courtois: nelle ultime partite mi ha impressionato”.