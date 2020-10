Un punto per l’Inter che pareggia in casa contro il Parma. La gara di San Siro finisce 2 a 2. Per gli ospiti decisiva la doppietta di Gervinho, mentre per i nerazzurri sono andati a segno Brozovic e Perisic. Vota il migliore degli uomini di Conte.

Caricamento sondaggio...

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi