LIVE – Inter-Parma, segui la diretta su Passione Inter

Dopo lo 0-0 in terra europea contro lo Shakhtar, l’Inter torna a giocare in campionato per la 6a giornata di Serie A. Dopo aver superato per 0-2 il Genoa nella trasferta di Marassi, la squadra di Antonio Conte va alla caccia della seconda vittoria consecutiva nel campionato nostrano: l’avversario di oggi, alle 18 a San Siro, sarà il Parma.

Le probabili formazioni di INTER-Parma

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Lautaro, Perisic. All. Conte.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Osorio, Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. Liverani.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Passeri, Liberti.

Quarto uomo: Piccinini.

Var e Assistente Var: Maresca e Ranghetti.

