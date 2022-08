Inter, la guida completa al sorteggio di Champions League 2022/2023

Tutto quello che c'è da sapere sui sorteggi della fase a gironi di Champions League

Alessio Murgida

Manca pochissimo al sorteggio della fase a gironi di Champions League che si terranno a Istanbul a partire dalle ore 18.00, ma noi di Passione Inter saremo in diretta già dalle 17.00 su YouTube e Twitch per seguire insieme questo attesissimo evento.

Per arrivare informati al 100%, vi abbiamo preparato una guida completa con tutte le regole, i possibili accoppiamenti e le fasce della prossima Champions League.

IL REGOLAMENTO

Partiamo dall'aspetto più importante, ovvero il regolamento dei sorteggi di Champions League.

IL NUMERO DI SQUADRE E LA DIVISIONE IN FASCE

Come ogni anno, le squadre sono 32 divise in 4 fasce: 8 squadre, quindi, per ogni fascia. Nella prima fascia si trovano: la vincitrice della Champions League, la vincitrice dell'Europa League e le 6 squadre vincitrici dei campionati più in alto nel ranking UEFA.

Dalla seconda alla quarta fascia, invece, si posizionano le squadre qualificate alla Champions League (o in base al piazzamento nel proprio campionato, o in base alla vittoria negli spareggi di Champions League) secondo il ranking del club.

I "PALETTI"

La principale regola presente ai sorteggi della fase a gironi di Champions League riguarda l'impossibilità di posizionare due o più squadre della stessa nazionalità nel medesimo girone. Va da sé che l'Inter, quindi, non potrà pescare il Milan (prima fascia), Juventus (seconda fascia) e Napoli (terza fascia). Inoltre, nel caso di nazioni con due squadre rappresentanti, esse verranno abbinate in modo da ripartirne i rispettivi incontri tra martedì e mercoledì. Nel caso invece di nazioni con quattro squadre rappresentanti, verranno effettuati due abbinamenti basati sui palinsesti televisivi. Ulteriori dettagli in merito verranno forniti a margine del sorteggio.

LE 4 FASCE

LA PRIMA FASCIA

I maggiori pericoli, ovviamente, per l'Inter arrivano dalla prima e seconda fascia. Se c'è una squadra che vogliamo evitare assolutamente della prima fascia, quella è il PSG: i francesi sembrano essere una squadra molto più affiatata rispetto lo scorso anno nonostante le solite voci che girano sui rapporti del trio Mbappé-Messi-Neymar. E se i parigini decidono di fare le cose per bene, non ce n'è davvero per nessuno.

Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City sono comunque, ovviamente, da evitare.

Porto, Eintracht e Ajax sono invece gli accoppiamenti più morbidi. Forse c'è una leggera preferenza per i tedeschi che hanno perso Kostic, l'elemento più importante in queste ultime stagioni per l'Eintracht.

LA SECONDA FASCIA

Il quintetto Barcellona-Atletico Madrid-Tottenham-Chelsea-Liverpool fa paura, per diversi motivi. La seconda fascia, anzi, appare ancora più "spaventosa" per l'Inter. Ci sono meno vie di fuga per i nerazzurri che potrebbero avere un sorteggio fortunato soltanto con Lipsia o Siviglia. Qui c'è, invece, una leggera preferenza per il club spagnolo che ha perso i due perni centrali della difesa dell'anno scorso come Koundé e Diego Carlos.

LA QUARTA FASCIA

In quarta la fascia le squadre sono molto più abbordabili (come, per esempio, Maccabi Haifa oppure il Viktoria Plzen) ma pescare un club con una grande storia come il Marsiglia potrebbe essere rischioso.

IL CALENDARIO

Quest'anno il calendario della Champions League sarà atipico, vista la presenza del Mondiale tra novembre e dicembre. Di fatto, i gironi di Champions League si svolgeranno nel giro di soltanto 8 settimane e termineranno il 2 novembre.

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE

1^ giornata: 6/7 settembre

2^ giornata: 13/14 settembre

3^ giornata: 4/5 ottobre

4^ giornata: 11/12 ottobre

5^ giornata: 25/26 ottobre

6^ giornata: 1/2 novembre

Queste partite, come potete immaginare, si intrecciarono molto con gli impegni in campionato. Vediamoli in dettaglio:

Milan-INTER- 1^ giornata CL - INTER-Torino

INTER-Torino - 2^ giornata CL - Udinese-INTER

INTER-Roma - 3^ giornata CL - Sassuolo-INTER

Sassuolo-INTER - 4^ giornata CL - INTER-Salernitana

Fiorentina-INTER - 5^ giornata CL - INTER-Sampdoria

INTER-Sampdoria - 6^ giornata CL - Juventus-INTER

IL "NOSTRO" SORTEGGIO

Proviamo anche noi a fare il sorteggio, in modo casuale: saremo fortunati?

Beh dai, ci poteva andare peggio. In questo caso, l'Inter se la vedrebbe principalmente con l'Eintracht per il passaggio del turno, cosa molto fattibile. Voi sareste soddisfatti di questo sorteggio?