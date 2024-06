L’Italia è stata eliminata agli ottavi di finale degli Europei dalla Svizzera, dopo aver giocato una partita raccapricciante nella quale gli elvetici hanno avuto vita facile, segnando un gol per tempo e approdando ai quarti.

Indicato come principale responsabile della disfatta, il ct azzurro Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa subito dopo il match a Berlino, facendo anche un riferimento al blocco Inter che in questa competizione era rappresentato da cinque calciatori: Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi. Queste le sue parole:

“L’Inter ha vinto il campionato molto prima. Poi io mi sono assicurato e ho visto che Inzaghi ha fatto fare gli allenamenti in maniera corretta fino in fondo, ma può darsi che mentalmente venga di non essere così applicati“.