È un Lautaro da IMPAZZIRE. In Argentina: “Come Batistuta”

Lautaro Martinez sta disputando una Coppa America letteralmente eccezionale (qui la sua doppietta contro il Perù), da trascinatore assoluto della sua Argentina. Basti pensare che la Seleccion – che ha chiuso il girone al primo posto con 9 punti su 9 – ha segnato in totale 5 gol nella prima fase e 4 di questi sono arrivati proprio dal capitano dell’Inter.

I quotidiani argentini sono letteralmente impazziti per il Toro, che viene definito da Olé come “killer della Coppa America” e premiato con un sontuoso 9 in pagella. Ciò che più impressiona dell’attaccante sono i gol rapportati al minutaggio: 4 reti in 121 minuti. Lautaro è infatti partito da riserva di Julian Alvarez, ma si è letteralmente preso la scena e adesso apre seri interrogativi su chi sarà il centravanti nella fase a eliminazione diretta. Per Lionel Scaloni risulterà difficile, infatti, lasciare fuori il capocannoniere del torneo.

Contro il Canada ha avuto a disposizione 14 minuti ed ha segnato il gol del 2-0 a chiudere la gara; contro il Cile ha giocato 17 minuti sbloccando la partita nel finale con l’1-0 a due minuti dalla fine; contro il Perù è partito da titolare giocando tutta la partita e non ha deluso, siglando una doppietta. Un percorso senza precedenti, visto che nessun calciatore argentino aveva mai segnato in tutte e tre le partite della fase a gironi.

Secondo Olé, la sua Coppa America ricorda molto quella di un autentico mostro sacro del calcio argentino come Gabriel Batistuta nel 1991. Con la doppietta di stanotte, inoltre, Lautaro ha toccato i 28 gol con la Nazionale argentina e si consolida sempre più come il secondo miglior marcatore del ciclo Scaloni dopo Lionel Messi.

Le sue prestazioni non passano inosservate neppure in Spagna, dove per esempio AS lo definisce come “un gigante“. Il capitano dell’Inter ha raggiunto inoltre Sergio Aguero come gol totali in Coppa America a quota 9, ma con 11 presenze in meno (13 il Toro, 24 il Kun). Staremo a vedere se basterà per scalzare Julian Alvarez e guadagnarsi la titolarità nella fase più calda della competizione.