Oggi, 30 giugno 2023, scadono ufficialmente i contratti dei calciatori che da domani in poi saranno liberi di accasarsi altrove. È il caso di Piotr Zielinski che, come Mehdi Taremi, lascia il suo club di appartenenza per sposare la causa Inter. I nerazzurri, infatti, hanno da tempo trovato l’accordo con il centrocampista per l’arrivo a parametro zero.

Questo il saluto ufficiale del Napoli al polacco su X: “8 stagioni insieme, 2 trofei indimenticabili, lo scudetto dopo 33 anni. Per sempre nella storia del nostro club. Ciao Piotr“.