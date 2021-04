Spezia-Inter, Conte (Inter TV): “Meritavamo la vittoria, sale la tensione. Siamo un’orchestra”

Le parole del mister al termine del match

Davide Ricci

Una quantità enorme di occasioni sciupate ed un errore di Samir Handanovic evitano all'Inter la vittoria. I nerazzurri vengono fermati dallo Spezia per 1-1 e guadagnano comunque un punto sul Milan fermato in casa dal Sassuolo.

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV ha commentato il match così: "Non sono arrivati i tre punti per casualità. Non ho da rimproverare alla squadra, c'è stato grande impegno. Potevamo essere più qualitativi nelle conclusioni e nell'ultimo passaggio, abbiamo avuto molte occasioni. Si è visto un po' di nervosismo dopo lo svantaggio, devono stare sereni e continuare a lavorare. Le partite sono sempre di meno. Dispiace, oggi meritavamo i tre punti in maniera molto netta. Bisogna recuperare, abbiamo fatto una partita intensa e domenica ci aspetta una partita fisica".

TENSIONE - "Sale ed è inevitabile perché mancano poche partite. Il pallone inizia ad essere più pesante, ci sono tanti ragazzi che si trovano per la prima a lottare per vincere qualcosa di importante, dopo anni in cui le squadre hanno solo guardato. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad ora. Ci sta che puoi essere sfortunati".

IDENTITA' - "Andiamo a casa con rammarico, sapendo che abbiamo fatto di tutto. Questa squadra è come un'orchestra, per arrivare al risultato deve suonare lo spartito. Nel finale eravamo molto offensivi, le abbiamo provate tutte senza perdere equilibrio".