Opta – L’Inter non ha vinto tre delle ultime quattro trasferte con neopromosse

I nerazzurri faticano a vincere in trasferta contro le squadre neopromosse in Serie A

Il gioco dell'Inter di Antonio Conte si basa sulla compattezza di squadra e nella ripartenza in contropiede. Nella partita di stasera i nerazzurri hanno trovato di fronte una squadra ben organizzata come lo Spezia che ha saputo coprire tutte le zone del campo, lasciando il pallino del gioco all'Inter. Come evidenzia la statistica di OptaPaolo l'Inter non riesce a vincere in trasferta contro le neopromosse in Serie A che solitamente giocano soprattutto sulla fase difensiva. Nelle tre delle ultime quattro trasferte contro squadre appena approdate nel campionato i nerazzurri non hanno vinto. Ecco il tweet: