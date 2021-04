Pandev-Conte, simpatico siparietto ai microfoni di Sky: “Goran era una possibilità di mercato”

Simpatico botta e risposta tra l'ex attaccante del Triplete e il mister nerazzurro

Simpatico siparietto ai microfoni di Sky Sport nel post gara di questo turno infrasettimanale. Al termine del collegamento da Genova, dove l'ex nerazzurro Goran Pandev ha realizzato una doppietta contro il Benevento , si è collegato Antonio Conte . L'attaccante macedone ha colto l'occasione quindi per dire la sua sul campionato dell' Inter con il mister nerazzurro in ascolto: "Se sono ancora tifoso dell'Inter? Certo, certo. Anzi, faccio i miei complimenti al mister per la stagione. Speriamo sia la volta buona per vincere lo Scudetto. Se è già vinto? Beh...speriamo (ride, ndr)".

Conte ha risposto quindi confermando un retroscena di mercato e incalzando il giocatore a non ritirarsi a fine stagione: "Si, Goran era una concreta possibilità di mercato per noi nel gennaio 2020, me lo dissero i dirigenti. A lui dico di non smettere. Finché avrai voglia di allenarti e di andare al campo ogni mattina non smettere".