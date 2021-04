Italiano e la visione di Lukaku: “L’ho incrociato nel riscaldamento e… sono scappato in spogliatoio!”

Il simpatico aneddoto del tecnico delle Aquile al termine del pareggio contro l'Inter

Non la miglior serata per Romelu Lukaku: il belga si è reso spesso protagonista nelle manovre offensive nerazzurre a La Spezia, senza però riuscire a colpire quando è stato chiamato a farlo. Almeno due le grandi occasioni sciupate dall'attaccante nel pareggio maturato contro la squadra di Vincenzo Italiano.

Intervistato al termine del match, il tecnico delle Aquile più che sugli errori, ha scherzato invece sull'imponenza fisica del giocatore di Conte, confermando di essere stato impressionato dalla sua visione nel prepartita: "Com'è stato incontrare Lukaku dal vivo? Vi dico solo che l'ho visto durante il riscaldamento prima della partita e... sono tornato subito in spogliatoio per non far vedere la mia faccia ai ragazzi. Impressionante".